乌克兰格里夫纳 至海地古德 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至海地古德 的汇率目前为 3.197，较昨日变动 0.059%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.271%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至海地古德 的汇率在 15-10-2024 的最高点 3.206 和 21-10-2024 的最低点 3.195 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.327%。