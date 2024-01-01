乌克兰格里夫纳 至哥伦比亚比索 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至哥伦比亚比索 的汇率目前为 104.393，较昨日变动 0.149%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.496%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至哥伦比亚比索 的汇率在 21-10-2024 的最高点 104.832 和 15-10-2024 的最低点 102.854 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.525%。