乌克兰格里夫纳 至人民币 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至人民币 的汇率目前为 0.174，较昨日变动 0.186%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.001%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至人民币 的汇率在 17-10-2024 的最高点 0.174 和 18-10-2024 的最低点 0.173 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.148%。