坦桑尼亚先令 至东加勒比元 汇率历史

今日 坦桑尼亚先令 至东加勒比元 的汇率目前为 0.001，较昨日变动 0.004%。过去一周，坦桑尼亚先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.095%。

过去一周，坦桑尼亚先令 至东加勒比元 的汇率在 15-10-2024 的最高点 0.001 和 21-10-2024 的最低点 0.001 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.398%。