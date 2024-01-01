坦桑尼亚先令 至土耳其里拉 汇率历史

今日 坦桑尼亚先令 至土耳其里拉 的汇率目前为 0.013，较昨日变动 0.018%。过去一周，坦桑尼亚先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.010%。

过去一周，坦桑尼亚先令 至土耳其里拉 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.013 和 17-10-2024 的最低点 0.013 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.417%。