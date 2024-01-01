坦桑尼亚先令 至塔吉克斯坦索莫尼 汇率历史

今日 坦桑尼亚先令 至塔吉克斯坦索莫尼 的汇率目前为 0.004，较昨日变动 0.094%。过去一周，坦桑尼亚先令 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.108%。

过去一周，坦桑尼亚先令 至塔吉克斯坦索莫尼 的汇率在 15-10-2024 的最高点 0.004 和 21-10-2024 的最低点 0.004 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.398%。