坦桑尼亚先令 至塞拉利昂利昂 汇率历史

今日 坦桑尼亚先令 至塞拉利昂利昂 的汇率目前为 8.445，较昨日变动 0.417%。过去一周，坦桑尼亚先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.572%。

过去一周，坦桑尼亚先令 至塞拉利昂利昂 的汇率在 21-10-2024 的最高点 8.555 和 15-10-2024 的最低点 8.315 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 1.790%。