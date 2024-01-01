坦桑尼亚先令 至巴拉圭瓜拉尼 汇率历史

今日 坦桑尼亚先令 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率目前为 2.909，较昨日变动 0.135%。过去一周，坦桑尼亚先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.328%。

过去一周，坦桑尼亚先令 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率在 18-10-2024 的最高点 2.912 和 15-10-2024 的最低点 2.871 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.443%。