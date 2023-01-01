汤加潘加兑to Isle of Man pounds

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汤加潘加/马恩岛镑汇率
1 TOP0.33590 IMP
5 TOP1.67950 IMP
10 TOP3.35900 IMP
20 TOP6.71800 IMP
50 TOP16.79500 IMP
100 TOP33.59000 IMP
250 TOP83.97500 IMP
500 TOP167.95000 IMP
1000 TOP335.90000 IMP
2000 TOP671.80000 IMP
5000 TOP1679.50000 IMP
10000 TOP3359.00000 IMP
马恩岛镑/汤加潘加汇率
1 IMP2.97708 TOP
5 IMP14.88540 TOP
10 IMP29.77080 TOP
20 IMP59.54160 TOP
50 IMP148.85400 TOP
100 IMP297.70800 TOP
250 IMP744.27000 TOP
500 IMP1488.54000 TOP
1000 IMP2977.08000 TOP
2000 IMP5954.16000 TOP
5000 IMP14885.40000 TOP
10000 IMP29770.80000 TOP