5,000 土库曼斯坦马纳特兑牙买加元

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1 TMT兑JMDLast 30 daysLast 90 days
44.744044.7440
44.477444.3554
一般44.610044.5334
更改0.42%0.57%
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1 TMT to JMD stats

The performance of TMT to JMD in the last 30 days saw a 30 day high of 44.7440 and a 30 day low of 44.4774. This means the 30 day average was 44.6100. The change for TMT to JMD was 0.42.

The performance of TMT to JMD in the last 90 days saw a 90 day high of 44.7440 and a 90 day low of 44.3554. This means the 90 day average was 44.5334. The change for TMT to JMD was 0.57.

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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土库曼斯坦马纳特/牙买加元汇率
1 TMT44.70200 JMD
5 TMT223.51000 JMD
10 TMT447.02000 JMD
20 TMT894.04000 JMD
50 TMT2,235.10000 JMD
100 TMT4,470.20000 JMD
250 TMT11,175.50000 JMD
500 TMT22,351.00000 JMD
1000 TMT44,702.00000 JMD
2000 TMT89,404.00000 JMD
5000 TMT223,510.00000 JMD
10000 TMT447,020.00000 JMD
牙买加元/土库曼斯坦马纳特汇率
1 JMD0.02237 TMT
5 JMD0.11185 TMT
10 JMD0.22370 TMT
20 JMD0.44741 TMT
50 JMD1.11852 TMT
100 JMD2.23704 TMT
250 JMD5.59260 TMT
500 JMD11.18520 TMT
1000 JMD22.37040 TMT
2000 JMD44.74080 TMT
5000 JMD111.85200 TMT
10000 JMD223.70400 TMT