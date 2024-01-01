50 土库曼斯坦马纳特兑巴林第纳尔

按实际汇率将 TMT 换算成 BHD

50 tmt
5.386 bhd

T1.000 TMT = .د.ب0.1077 BHD

20:59 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

Loading

1 TMT兑BHDLast 30 daysLast 90 days
0.10770.1077
0.10770.1077
一般0.10770.1077
更改0.00%-0.01%
View full history

1 TMT to BHD stats

The performance of TMT to BHD in the last 30 days saw a 30 day high of 0.1077 and a 30 day low of 0.1077. This means the 30 day average was 0.1077. The change for TMT to BHD was 0.00.

The performance of TMT to BHD in the last 90 days saw a 90 day high of 0.1077 and a 90 day low of 0.1077. This means the 90 day average was 0.1077. The change for TMT to BHD was -0.01.

Track market rates

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将土库曼斯坦马纳特兑换成巴林第纳尔

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TMT作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择BHD作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示TMT兑BHD的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

土库曼斯坦马纳特 的热门货币对

TMT兑USD

TMT兑EUR

TMT兑GBP

TMT兑INR

TMT兑JPY

TMT兑RUB

TMT兑AUD

TMT兑ZAR

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
土库曼斯坦马纳特/巴林第纳尔汇率
1 TMT0.10771 BHD
5 TMT0.53857 BHD
10 TMT1.07714 BHD
20 TMT2.15428 BHD
50 TMT5.38570 BHD
100 TMT10.77140 BHD
250 TMT26.92850 BHD
500 TMT53.85700 BHD
1000 TMT107.71400 BHD
2000 TMT215.42800 BHD
5000 TMT538.57000 BHD
10000 TMT1,077.14000 BHD
巴林第纳尔/土库曼斯坦马纳特汇率
1 BHD9.28382 TMT
5 BHD46.41910 TMT
10 BHD92.83820 TMT
20 BHD185.67640 TMT
50 BHD464.19100 TMT
100 BHD928.38200 TMT
250 BHD2,320.95500 TMT
500 BHD4,641.91000 TMT
1000 BHD9,283.82000 TMT
2000 BHD18,567.64000 TMT
5000 BHD46,419.10000 TMT
10000 BHD92,838.20000 TMT