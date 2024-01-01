10,000 塔吉克斯坦索莫尼兑匈牙利福林

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1 TJS兑HUFLast 30 daysLast 90 days
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The performance of TJS to HUF in the last 90 days saw a 90 day high of 34.7523 and a 90 day low of 32.4421. This means the 90 day average was 33.5006. The change for TJS to HUF was 0.64.

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塔吉克斯坦索莫尼/匈牙利福林汇率
1 TJS33.74260 HUF
5 TJS168.71300 HUF
10 TJS337.42600 HUF
20 TJS674.85200 HUF
50 TJS1,687.13000 HUF
100 TJS3,374.26000 HUF
250 TJS8,435.65000 HUF
500 TJS16,871.30000 HUF
1000 TJS33,742.60000 HUF
2000 TJS67,485.20000 HUF
5000 TJS168,713.00000 HUF
10000 TJS337,426.00000 HUF
匈牙利福林/塔吉克斯坦索莫尼汇率
2000 HUF59.27220 TJS
5000 HUF148.18050 TJS
10000 HUF296.36100 TJS
15000 HUF444.54150 TJS
20000 HUF592.72200 TJS
30000 HUF889.08300 TJS
40000 HUF1,185.44400 TJS
50000 HUF1,481.80500 TJS
60000 HUF1,778.16600 TJS
100000 HUF2,963.61000 TJS
150000 HUF4,445.41500 TJS
200000 HUF5,927.22000 TJS