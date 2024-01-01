1 塔吉克斯坦索莫尼兑保加利亚列弗

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1 TJS兑BGNLast 30 daysLast 90 days
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0.16580.1643
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1 TJS to BGN stats

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The performance of TJS to BGN in the last 90 days saw a 90 day high of 0.1713 and a 90 day low of 0.1643. This means the 90 day average was 0.1674. The change for TJS to BGN was 0.90.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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塔吉克斯坦索莫尼/保加利亚列弗汇率
1 TJS0.16881 BGN
5 TJS0.84406 BGN
10 TJS1.68811 BGN
20 TJS3.37622 BGN
50 TJS8.44055 BGN
100 TJS16.88110 BGN
250 TJS42.20275 BGN
500 TJS84.40550 BGN
1000 TJS168.81100 BGN
2000 TJS337.62200 BGN
5000 TJS844.05500 BGN
10000 TJS1,688.11000 BGN
保加利亚列弗/塔吉克斯坦索莫尼汇率
1 BGN5.92380 TJS
5 BGN29.61900 TJS
10 BGN59.23800 TJS
20 BGN118.47600 TJS
50 BGN296.19000 TJS
100 BGN592.38000 TJS
250 BGN1,480.95000 TJS
500 BGN2,961.90000 TJS
1000 BGN5,923.80000 TJS
2000 BGN11,847.60000 TJS
5000 BGN29,619.00000 TJS
10000 BGN59,238.00000 TJS