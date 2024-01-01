泰铢 至中非法郎 汇率历史

今日 泰铢 至中非法郎 的汇率目前为 16.817，较昨日变动 0.020%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.479%。

过去一周，泰铢 至中非法郎 的汇率在 26-07-2024 的最高点 16.822 和 22-07-2024 的最低点 16.563 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.226%。