泰铢 至汤加潘加 汇率历史

今日 泰铢 至汤加潘加 的汇率目前为 0.065，较昨日变动 0.003%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 3.042%。

过去一周，泰铢 至汤加潘加 的汇率在 26-07-2024 的最高点 0.066 和 20-07-2024 的最低点 0.063 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 2.319%。