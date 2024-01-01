泰铢 至塞舌尔卢比 汇率历史

今日 泰铢 至塞舌尔卢比 的汇率目前为 0.383，较昨日变动 -1.320%。过去一周，泰铢 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.225%。

过去一周，泰铢 至塞舌尔卢比 的汇率在 22-07-2024 的最高点 0.406 和 26-07-2024 的最低点 0.369 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 5.502%。