泰铢 至俄罗斯卢布 汇率历史

今日 泰铢 至俄罗斯卢布 的汇率目前为 2.395，较昨日变动 0.003%。过去一周，泰铢 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.888%。

过去一周，泰铢 至俄罗斯卢布 的汇率在 24-07-2024 的最高点 2.437 和 25-07-2024 的最低点 2.344 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值下降了 -1.266%。