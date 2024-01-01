泰铢 至巴基斯坦卢比 汇率历史

今日 泰铢 至巴基斯坦卢比 的汇率目前为 7.752，较昨日变动 0.003%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.412%。

过去一周，泰铢 至巴基斯坦卢比 的汇率在 26-07-2024 的最高点 7.756 和 20-07-2024 的最低点 7.644 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.261%。