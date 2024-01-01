泰铢 至挪威克朗 汇率历史

今日 泰铢 至挪威克朗 的汇率目前为 0.307，较昨日变动 0.026%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 2.219%。

过去一周，泰铢 至挪威克朗 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.308 和 21-07-2024 的最低点 0.300 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.674%。