泰铢 至马达加斯加阿里亚里 汇率历史

今日 泰铢 至马达加斯加阿里亚里 的汇率目前为 125.524，较昨日变动 0.107%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.645%。

过去一周，泰铢 至马达加斯加阿里亚里 的汇率在 25-07-2024 的最高点 125.863 和 20-07-2024 的最低点 123.492 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.866%。