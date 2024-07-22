泰铢 至摩洛哥迪拉姆 汇率历史

今日 泰铢 至摩洛哥迪拉姆 的汇率目前为 0.275，较昨日变动 0.122%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.519%。

过去一周，泰铢 至摩洛哥迪拉姆 的汇率在 26-07-2024 的最高点 0.275 和 22-07-2024 的最低点 0.270 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.336%。