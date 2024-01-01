泰铢 至斯里兰卡卢比 汇率历史

今日 泰铢 至斯里兰卡卢比 的汇率目前为 8.429，较昨日变动 0.072%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.055%。

过去一周，泰铢 至斯里兰卡卢比 的汇率在 24-07-2024 的最高点 8.436 和 22-07-2024 的最低点 8.329 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值下降了 -0.254%。