泰铢 至日元 汇率历史

今日 泰铢 至日元 的汇率目前为 4.279，较昨日变动 0.000%。过去一周，泰铢 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.165%。

过去一周，泰铢 至日元 的汇率在 22-07-2024 的最高点 4.337 和 25-07-2024 的最低点 4.207 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.496%。