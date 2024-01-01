泰铢 至直布罗陀镑 历史汇率

欢迎查看 泰铢 至直布罗陀镑 历史摘要。这是 泰铢 (THB) 至直布罗陀镑 (GIP) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 27-07-2019 到 27-07-2024 5 年的 THB 和 GIP 历史数据。

1,000 thb
21.63 gip

฿1.000 THB = £0.02163 GIP

2024年7月27日 UTC 中间市场汇率

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泰铢 至直布罗陀镑 汇率历史

今日 泰铢 至直布罗陀镑 的汇率目前为 0.022，较昨日变动 0.077%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.585%。

过去一周，泰铢 至直布罗陀镑 的汇率在 26-07-2024 的最高点 0.022 和 22-07-2024 的最低点 0.021 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.224%。

2024年7月27日 的热门货币

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.9211.3841.5270.77783.72418.2861.343
1 EUR1.08611.5021.6580.84490.89119.8521.458
1 CAD0.7230.66611.1040.56260.50913.2160.97
1 AUD0.6550.6030.90610.50954.81411.9720.879

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如何将泰铢兑换成直布罗陀镑

  • 1

    输入金额

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  • 2

    选择您的货币

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  • 3

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