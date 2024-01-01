泰铢 至格鲁吉亚拉里 历史汇率
欢迎查看 泰铢 至格鲁吉亚拉里 历史摘要。这是 泰铢 (THB) 至格鲁吉亚拉里 (GEL) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 27-07-2019 到 27-07-2024 5 年的 THB 和 GEL 历史数据。
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泰铢 至格鲁吉亚拉里 汇率历史
今日 泰铢 至格鲁吉亚拉里 的汇率目前为 0.075，较昨日变动 0.295%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.481%。过去一周，泰铢 至格鲁吉亚拉里 的汇率在 24-07-2024 的最高点 0.076 和 20-07-2024 的最低点 0.074 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.261%。
如何将泰铢兑换成格鲁吉亚拉里
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择THB作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择GEL作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示THB兑GEL的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。