泰铢 至斐济元 汇率历史

今日 泰铢 至斐济元 的汇率目前为 0.063，较昨日变动 0.143%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 2.536%。

过去一周，泰铢 至斐济元 的汇率在 26-07-2024 的最高点 0.063 和 20-07-2024 的最低点 0.062 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 0.820%。