泰铢 至玻利维亚诺 汇率历史

今日 泰铢 至玻利维亚诺 的汇率目前为 0.192，较昨日变动 -0.280%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.967%。

过去一周，泰铢 至玻利维亚诺 的汇率在 26-07-2024 的最高点 0.193 和 22-07-2024 的最低点 0.190 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.541%。