斯威士兰里兰吉尼 至塞尔维亚第纳尔 汇率历史

今日 斯威士兰里兰吉尼 至塞尔维亚第纳尔 的汇率目前为 5.897，较昨日变动 -0.166%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.228%。

过去一周，斯威士兰里兰吉尼 至塞尔维亚第纳尔 的汇率在 26-07-2024 的最高点 5.916 和 25-07-2024 的最低点 5.831 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.523%。