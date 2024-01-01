斯威士兰里兰吉尼 至马来西亚林吉特 历史汇率
欢迎查看 斯威士兰里兰吉尼 至马来西亚林吉特 历史摘要。这是 斯威士兰里兰吉尼 (SZL) 至马来西亚林吉特 (MYR) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 27-07-2019 到 27-07-2024 5 年的 SZL 和 MYR 历史数据。
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斯威士兰里兰吉尼 至马来西亚林吉特 汇率历史
今日 斯威士兰里兰吉尼 至马来西亚林吉特 的汇率目前为 0.255，较昨日变动 -0.226%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.617%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 至马来西亚林吉特 的汇率在 22-07-2024 的最高点 0.257 和 25-07-2024 的最低点 0.252 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.438%。
如何将斯威士兰里兰吉尼兑换成马来西亚林吉特
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SZL作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MYR作为要换算的目标货币。
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就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示SZL兑MYR的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。