斯威士兰里兰吉尼 至埃塞俄比亚比尔 历史汇率
欢迎查看 斯威士兰里兰吉尼 至埃塞俄比亚比尔 历史摘要。这是 斯威士兰里兰吉尼 (SZL) 至埃塞俄比亚比尔 (ETB) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 27-07-2019 到 27-07-2024 5 年的 SZL 和 ETB 历史数据。
我们无法在这些货币间进行汇款
我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。
Loading
斯威士兰里兰吉尼 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史
今日 斯威士兰里兰吉尼 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 3.160，较昨日变动 -0.129%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.050%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 22-07-2024 的最高点 3.171 和 25-07-2024 的最低点 3.121 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.417%。
如何将斯威士兰里兰吉尼兑换成埃塞俄比亚比尔
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SZL作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择ETB作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示SZL兑ETB的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。