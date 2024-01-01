斯威士兰里兰吉尼 至哥斯达黎加科朗 汇率历史

今日 斯威士兰里兰吉尼 至哥斯达黎加科朗 的汇率目前为 28.855，较昨日变动 -0.240%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.495%。

过去一周，斯威士兰里兰吉尼 至哥斯达黎加科朗 的汇率在 21-07-2024 的最高点 29.084 和 25-07-2024 的最低点 28.540 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.474%。