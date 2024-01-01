5 萨尔瓦多科朗兑太平洋法郎

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1 SVC兑XPFLast 30 daysLast 90 days
12.724612.7683
12.494912.4949
一般12.602312.6323
更改-0.93%-1.49%
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1 SVC to XPF stats

The performance of SVC to XPF in the last 30 days saw a 30 day high of 12.7246 and a 30 day low of 12.4949. This means the 30 day average was 12.6023. The change for SVC to XPF was -0.93.

The performance of SVC to XPF in the last 90 days saw a 90 day high of 12.7683 and a 90 day low of 12.4949. This means the 90 day average was 12.6323. The change for SVC to XPF was -1.49.

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萨尔瓦多科朗/太平洋法郎汇率
1 SVC12.54340 XPF
5 SVC62.71700 XPF
10 SVC125.43400 XPF
20 SVC250.86800 XPF
50 SVC627.17000 XPF
100 SVC1,254.34000 XPF
250 SVC3,135.85000 XPF
500 SVC6,271.70000 XPF
1000 SVC12,543.40000 XPF
2000 SVC25,086.80000 XPF
5000 SVC62,717.00000 XPF
10000 SVC125,434.00000 XPF
太平洋法郎/萨尔瓦多科朗汇率
1 XPF0.07972 SVC
5 XPF0.39862 SVC
10 XPF0.79723 SVC
20 XPF1.59446 SVC
50 XPF3.98615 SVC
100 XPF7.97230 SVC
250 XPF19.93075 SVC
500 XPF39.86150 SVC
1000 XPF79.72300 SVC
2000 XPF159.44600 SVC
5000 XPF398.61500 SVC
10000 XPF797.23000 SVC