萨尔瓦多科朗 至乌兹别克斯坦索姆 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率目前为 1,440.500，较昨日变动 -0.028%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.031%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率在 25-07-2024 的最高点 1,443.430 和 24-07-2024 的最低点 1,438.260 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.167%。