10 萨尔瓦多科朗兑乌克兰格里夫纳

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1 SVC兑UAHLast 30 daysLast 90 days
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1 SVC to UAH stats

The performance of SVC to UAH in the last 30 days saw a 30 day high of 4.7086 and a 30 day low of 4.5943. This means the 30 day average was 4.6478. The change for SVC to UAH was 1.62.

The performance of SVC to UAH in the last 90 days saw a 90 day high of 4.7086 and a 90 day low of 4.4743. This means the 90 day average was 4.5855. The change for SVC to UAH was 3.73.

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萨尔瓦多科朗/乌克兰格里夫纳汇率
1 SVC4.67429 UAH
5 SVC23.37145 UAH
10 SVC46.74290 UAH
20 SVC93.48580 UAH
50 SVC233.71450 UAH
100 SVC467.42900 UAH
250 SVC1,168.57250 UAH
500 SVC2,337.14500 UAH
1000 SVC4,674.29000 UAH
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10000 SVC46,742.90000 UAH
乌克兰格里夫纳/萨尔瓦多科朗汇率
1 UAH0.21394 SVC
5 UAH1.06968 SVC
10 UAH2.13936 SVC
20 UAH4.27872 SVC
50 UAH10.69680 SVC
100 UAH21.39360 SVC
250 UAH53.48400 SVC
500 UAH106.96800 SVC
1000 UAH213.93600 SVC
2000 UAH427.87200 SVC
5000 UAH1,069.68000 SVC
10000 UAH2,139.36000 SVC