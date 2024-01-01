萨尔瓦多科朗 至特立尼达和多巴哥元 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至特立尼达和多巴哥元 的汇率目前为 0.775，较昨日变动 0.015%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.065%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至特立尼达和多巴哥元 的汇率在 24-07-2024 的最高点 0.776 和 26-07-2024 的最低点 0.772 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 0.266%。