萨尔瓦多科朗 至塞舌尔卢比 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至塞舌尔卢比 的汇率目前为 1.572，较昨日变动 1.354%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -2.418%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至塞舌尔卢比 的汇率在 22-07-2024 的最高点 1.688 和 26-07-2024 的最低点 1.526 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 5.371%。