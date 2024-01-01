1 萨尔瓦多科朗兑俄罗斯卢布

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1 SVC兑RUBLast 30 daysLast 90 days
10.171410.7229
9.71559.5429
一般9.999210.1975
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1 SVC to RUB stats

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The performance of SVC to RUB in the last 90 days saw a 90 day high of 10.7229 and a 90 day low of 9.5429. This means the 90 day average was 10.1975. The change for SVC to RUB was -6.33.

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萨尔瓦多科朗/俄罗斯卢布汇率
1 SVC9.83611 RUB
5 SVC49.18055 RUB
10 SVC98.36110 RUB
20 SVC196.72220 RUB
50 SVC491.80550 RUB
100 SVC983.61100 RUB
250 SVC2,459.02750 RUB
500 SVC4,918.05500 RUB
1000 SVC9,836.11000 RUB
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5000 SVC49,180.55000 RUB
10000 SVC98,361.10000 RUB
俄罗斯卢布/萨尔瓦多科朗汇率
1 RUB0.10167 SVC
5 RUB0.50833 SVC
10 RUB1.01666 SVC
20 RUB2.03332 SVC
50 RUB5.08330 SVC
100 RUB10.16660 SVC
250 RUB25.41650 SVC
500 RUB50.83300 SVC
1000 RUB101.66600 SVC
2000 RUB203.33200 SVC
5000 RUB508.33000 SVC
10000 RUB1,016.66000 SVC