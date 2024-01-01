萨尔瓦多科朗 至巴拉圭瓜拉尼 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率目前为 865.257，较昨日变动 -0.069%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.077%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率在 25-07-2024 的最高点 866.771 和 22-07-2024 的最低点 863.863 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.160%。