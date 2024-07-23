萨尔瓦多科朗 至尼泊尔卢比 历史汇率
欢迎查看 萨尔瓦多科朗 至尼泊尔卢比 历史摘要。这是 萨尔瓦多科朗 (SVC) 至尼泊尔卢比 (NPR) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 27-07-2019 到 27-07-2024 5 年的 SVC 和 NPR 历史数据。
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萨尔瓦多科朗 至尼泊尔卢比 汇率历史
今日 萨尔瓦多科朗 至尼泊尔卢比 的汇率目前为 15.310，较昨日变动 0.014%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.079%。过去一周，萨尔瓦多科朗 至尼泊尔卢比 的汇率在 26-07-2024 的最高点 15.310 和 23-07-2024 的最低点 15.291 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.052%。
如何将萨尔瓦多科朗兑换成尼泊尔卢比
- 1
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- 2
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