500 萨尔瓦多科朗兑马来西亚林吉特
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|1 SVC兑MYR
|Last 30 days
|Last 90 days
|高
|0.5394
|0.5452
|低
|0.5321
|0.5321
|一般
|0.5361
|0.5380
|更改
|-1.35%
|-2.29%
|View full history
1 SVC to MYR stats
The performance of SVC to MYR in the last 30 days saw a 30 day high of 0.5394 and a 30 day low of 0.5321. This means the 30 day average was 0.5361. The change for SVC to MYR was -1.35.
The performance of SVC to MYR in the last 90 days saw a 90 day high of 0.5452 and a 90 day low of 0.5321. This means the 90 day average was 0.5380. The change for SVC to MYR was -2.29.
如何将萨尔瓦多科朗兑换成马来西亚林吉特
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SVC作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MYR作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示SVC兑MYR的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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