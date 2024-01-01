萨尔瓦多科朗 至利比里亚元 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至利比里亚元 的汇率目前为 22.304，较昨日变动 0.000%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.024%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至利比里亚元 的汇率在 24-07-2024 的最高点 22.304 和 23-07-2024 的最低点 22.297 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.023%。