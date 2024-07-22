萨尔瓦多科朗 至吉尔吉斯斯坦索姆 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至吉尔吉斯斯坦索姆 的汇率目前为 9.649，较昨日变动 0.148%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.502%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至吉尔吉斯斯坦索姆 的汇率在 22-07-2024 的最高点 9.751 和 26-07-2024 的最低点 9.634 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.791%。