萨尔瓦多科朗 至海地古德 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至海地古德 的汇率目前为 14.993，较昨日变动 -0.418%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.423%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至海地古德 的汇率在 21-07-2024 的最高点 15.086 和 22-07-2024 的最低点 14.993 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.530%。