萨尔瓦多科朗 至冈比亚达拉西 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至冈比亚达拉西 的汇率目前为 7.832，较昨日变动 -0.088%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.149%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至冈比亚达拉西 的汇率在 25-07-2024 的最高点 7.839 和 20-07-2024 的最低点 7.743 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 1.149%。