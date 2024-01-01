5,000 萨尔瓦多科朗兑根西岛镑

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1 SVC兑GGPLast 30 daysLast 90 days
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0.08780.0878
一般0.08900.0898
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1 SVC to GGP stats

The performance of SVC to GGP in the last 30 days saw a 30 day high of 0.0904 and a 30 day low of 0.0878. This means the 30 day average was 0.0890. The change for SVC to GGP was -1.73.

The performance of SVC to GGP in the last 90 days saw a 90 day high of 0.0915 and a 90 day low of 0.0878. This means the 90 day average was 0.0898. The change for SVC to GGP was -2.77.

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萨尔瓦多科朗/根西岛镑汇率
1 SVC0.08882 GGP
5 SVC0.44409 GGP
10 SVC0.88817 GGP
20 SVC1.77635 GGP
50 SVC4.44087 GGP
100 SVC8.88174 GGP
250 SVC22.20435 GGP
500 SVC44.40870 GGP
1000 SVC88.81740 GGP
2000 SVC177.63480 GGP
5000 SVC444.08700 GGP
10000 SVC888.17400 GGP
根西岛镑/萨尔瓦多科朗汇率
1 GGP11.25910 SVC
5 GGP56.29550 SVC
10 GGP112.59100 SVC
20 GGP225.18200 SVC
50 GGP562.95500 SVC
100 GGP1,125.91000 SVC
250 GGP2,814.77500 SVC
500 GGP5,629.55000 SVC
1000 GGP11,259.10000 SVC
2000 GGP22,518.20000 SVC
5000 GGP56,295.50000 SVC
10000 GGP112,591.00000 SVC