萨尔瓦多科朗 至格鲁吉亚拉里 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至格鲁吉亚拉里 的汇率目前为 0.310，较昨日变动 0.255%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.255%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至格鲁吉亚拉里 的汇率在 23-07-2024 的最高点 0.312 和 22-07-2024 的最低点 0.309 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值增加了 0.281%。