萨尔瓦多科朗 至白俄罗斯卢布 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至白俄罗斯卢布 的汇率目前为 0.374，较昨日变动 -0.017%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.020%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至白俄罗斯卢布 的汇率在 21-07-2024 的最高点 0.374 和 25-07-2024 的最低点 0.374 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 0.163%。