萨尔瓦多科朗 至文莱元 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至文莱元 的汇率目前为 0.153，较昨日变动 -0.081%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.193%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至文莱元 的汇率在 22-07-2024 的最高点 0.154 和 24-07-2024 的最低点 0.153 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.119%。