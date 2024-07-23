苏里南元 至乌拉圭比索 汇率历史

今日 苏里南元 至乌拉圭比索 的汇率目前为 1.373，较昨日变动 -0.460%。过去一周，苏里南元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.680%。

过去一周，苏里南元 至乌拉圭比索 的汇率在 25-07-2024 的最高点 1.383 和 23-07-2024 的最低点 1.358 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -1.481%。