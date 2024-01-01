100 苏里南元兑坦桑尼亚先令

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1 SRD兑TZSLast 30 daysLast 90 days
91.665091.6650
84.524175.9818
一般88.679283.2673
更改8.04%19.55%
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1 SRD to TZS stats

The performance of SRD to TZS in the last 30 days saw a 30 day high of 91.6650 and a 30 day low of 84.5241. This means the 30 day average was 88.6792. The change for SRD to TZS was 8.04.

The performance of SRD to TZS in the last 90 days saw a 90 day high of 91.6650 and a 90 day low of 75.9818. This means the 90 day average was 83.2673. The change for SRD to TZS was 19.55.

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苏里南元/坦桑尼亚先令汇率
1 SRD91.31710 TZS
5 SRD456.58550 TZS
10 SRD913.17100 TZS
20 SRD1,826.34200 TZS
50 SRD4,565.85500 TZS
100 SRD9,131.71000 TZS
250 SRD22,829.27500 TZS
500 SRD45,658.55000 TZS
1000 SRD91,317.10000 TZS
2000 SRD182,634.20000 TZS
5000 SRD456,585.50000 TZS
10000 SRD913,171.00000 TZS
坦桑尼亚先令/苏里南元汇率
1 TZS0.01095 SRD
5 TZS0.05475 SRD
10 TZS0.10951 SRD
20 TZS0.21902 SRD
50 TZS0.54754 SRD
100 TZS1.09508 SRD
250 TZS2.73770 SRD
500 TZS5.47540 SRD
1000 TZS10.95080 SRD
2000 TZS21.90160 SRD
5000 TZS54.75400 SRD
10000 TZS109.50800 SRD